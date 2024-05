Homem é condenado a 28 anos de prisão por matar companheira asfixiada na Bahia

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), Edvaldo Nascimento Porto entrou na residência da vítima a madrugada do dia 26 de setembro de 2020, localizada no bairro de Santa Luzia, em Aracatu, e asfixiou Celia Neris de Sousa. Testemunhas contaram que o relacionamento era conturbado, com histórico de violência doméstica.