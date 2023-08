Homem é condenado a três anos de prisão por furtar energia elétrica na Bahia

Furto de energia elétrica foi descoberto em 2019. Crédito: Divulgação/Coelba

O dono de um bar em Jequié foi condenado a três anos de prisão por furto de energia elétrica. Este ato é um crime tipificado no Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão.



Segundo a Neoenergia Coelba, a ligação clandestina foi encontrada na unidade durante operação da Neoenergia Coelba em conjunto com a Polícia Civil, em 2019. Os técnicos da empresa descobriram que o dono do bar havia religado a energia sem autorização da concessionária.

“Este é mais um caso em que a distribuidora atuou junto com as autoridades competentes para punir devidamente o crime de furto de energia. Em 2023, foram instaurados 51 inquéritos policiais para investigar as práticas e responsabilizar quem cometeu a fraude”, destacou a gerente do Departamento Jurídico da Neoenergia Coelba, Maria Helena Farias.