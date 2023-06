Homem é detido após assediar adolescente dentro do metrô em Salvador

Um homem de 47 anos foi detido, na tarde desta quarta-feira (28), suspeito de importunar sexualmente uma adolescente, de 17 anos, dentro do metrô. O caso aconteceu em um dos vagões, na Estação Bonocô, e foi testemunhada por outros passageiros.



A vítima contou à polícia que o homem encostou no corpo dela de forma abusiva. A adolescente o repreendeu e foi defendida por outros passageiros que testemunharam o fato e acionaram a segurança patrimonial do metrô.