EM ALAGOINHAS

Homem é detido com veículo roubado após fazer negociação de 'boca’

Um homem de 46 anos foi preso em Alagoinhas, cidade situada no Agreste na Bahia, enquanto estava em um veículo roubado em Salvador que circulava clonado. Na abordagem, ele alegou que fez uma negociação de ‘boca’ com um desconhecido há um mês, mas ainda assim poderá responder pelo crime de receptação de veículo roubado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a identificação do veículo Citroen/C3 ocorreu durante fiscalização na BR-101, na Unidade Operacional da PRF em Alagoinhas. “Ao realizar uma vistoria detalhada no automóvel, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados. A ocorrência do crime foi registrada na capital baiana, em 14 de dezembro de 2023”, disse em nota.