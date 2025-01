POLÍCIA

Homem é detido em Salvador com carro roubado de locadora

Motorista disse que alugou o veículo com um conhecido para trabalhar como motorista de aplicativo

Um homem que estava com o carro de uma locadora foi detido na última terça-feira (31) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-324, em Salvador. O veículo não havia sido devolvido no prazo acordado, que era 12 de março, e possuía uma queixa na Polícia Civil.

O flagrante foi realizado durante a abordagem a um Hyundai HB20 com placas do Mercosul no Km 618 da rodovia.