LAURO DE FREITAS

Homem é encontrado morto dentro de carro no bairro de Itinga

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo no interior de um carro, no final da manhã deste sábado (29), na localidade conhecida como Rua Direta de Areia Branca, em Itinga, município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.