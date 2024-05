Homem é encontrado morto na BR-324

A vítima, segundo a PM, estava com marcas de tiros. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública, o corpo foi localizado no Km 623, entre a Estação Pirajá e o Acesso Norte. Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato, isolando o local até a chegada da perícia.