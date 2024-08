VIOLÊNCIA

Homem é linchado após roubar moto e bater na fuga em Feira de Santana

Assim que ele caiu, população o atacou com objetos contudentes

Um homem foi espancado até a morte em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na noite do sábado (24). Sem documentos, ele ainda não foi identificado, e segundo a Polícia Civil ele foi linchado depois de roubar uma moto.

O crime aconteceu no povoado da Estrada da Formiga, distrito de Maria Quitéria. Segundo a Polícia Civil, testemunhas contaram que o homem roubou a moto na zona rural e foi fugir pilotando o veículo, momento em que bateu contra outra moto e caiu. No chão, ele imediatamente foi atacado pela população, sendo golpeado repetidamente com uso de "objetos contundentes", especialmente na cabeça.