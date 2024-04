VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros dentro de casa por quatro suspeitos em Juazeiro

Em vídeo das câmeras de segurança no local, é possível ver o momento que os suspeitos fogem após matarem Jailson dos Santos Sirino

Um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro de casa por quatro suspeitos na noite do domingo (31) no bairro Antônio Guilhermino, em Juazeiro. Em imagens das câmeras de segurança no local, é possível ver cinco homens chegando na residência da vítima em um carro.