SUSPEITO FUGIU

Homem é morto a tiros durante briga em Paulo Afonso

Um homem de 35 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma briga no povoado Arrasta Pé, em Paulo Afonso, no domingo (10). O suspeito atirou durante a discussão e depois fugiu.

A vítima, identificada como Adson Batista de Sá, foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM foram acionados e, ao chegar no local, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia.