FEMINICÍDIO

Jovem é morta a tiros pelo ex em Juazeiro

Uma mulher foi morta a tiros, dentro da própria casa, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (11). A vítima foi identificada como Quemoly Luize de Sena Araújo, 25 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Juazeiro autuou em flagrante o ex-companheiro de Quemoly, um homem de 34 anos, pelo crime ocorrido no bairro Vila Tiradentes.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, por meio das guias de perícia e de remoção, para o trabalho no local do crime e no corpo da vítima.