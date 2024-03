OPERAÇÃO CONJUNTA

Suspeitos de homicídios são presos no Extremo Sul da Bahia

Três homens suspeitos de homicídios foram presos na zona rural do município de Alcobaça/BA, no extremo sul da Bahia. Eles estavam em um veículo clonado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os presos são suspeitos de cometer pelo menos dois homicídios no início desta semana na cidade de Teixeira de Freitas. Segundo a PRF, com eles foram apreendidos uma pistola 9 mm com 18 munições, um revólver cal.38 com quatro munições e três celulares.