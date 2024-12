VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é morto a tiros durante viagem por aplicativo no sudoeste da Bahia

Outras três pessoas ficaram feridas

Um homem foi morto a tiros enquanto realizava uma viagem por aplicativo de transporte, na cidade de Vitória da Conquista, sudeste do estado. Outras três pessoas, incluindo duas crianças, que também estavam no carro foram atingidas e precisaram ser encaminhadas para uma unidade de saúde.

A morte de Eugênio Ferreira Reis Santos, 43 anos, foi registrada no último sábado (28), na região da Avenida Dr. Jadiel Matos, no bairro Campinhos. Ele foi atingido pelos disparos enquanto estava em um veículo de aplicativo com outras pessoas. A vítima recebeu atendimento médico no Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.