VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros e duas mulheres são feridas em ataque na Vila Verde

DHPP investiga a motivação e autoria do crime

Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas durante uma ação de criminosos, na noite desta quinta-feira (18), na comunidade de Vila Verde, no bairro de Mussurunga. A vítima que veio a óbito ainda não foi identificada. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a 49ª Companhia Independente de Polícia Militar/São Cristóvão) foi acionada para atender a uma ocorrência com três pessoas alvejadas. Ao chegarem na localidade, os militares encontraram o homem, que não havia resistido aos ferimentos e morreu no local, e foram informados que as mulheres haviam sido socorridas por populares para uma unidade de saúde da região. A PM informou que realizou buscas mão região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

