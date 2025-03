INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros em festa no Alto do Cabrito

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (16), no bairro do Alto do Cabrito. O crime aconteceu durante uma festa na Rua das Hortas. >

A área do crime foi isolada para a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nenhum suspeito foi identificado no local.>