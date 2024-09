CRIME

Homem é morto a tiros em Pau da Lima

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (25) na Travessa Jutahy Magalhães, no bairro de Pau da Lima. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como Fabrício de Jesus Santos. Ele teria sido retirado de casa pelos suspeitos antes do crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a 47ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para averiguar a informação de uma pessoa ferida caída ao solo no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.