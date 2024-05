Homem é morto a tiros na cidade de Simões Filho

Ainda de acordo com a PM, policiais da 22ª Companhia Independente receberam a informação de que um homem havia sido baleado em Santo Antônio do Rio das Pedras. A vítima foi socorrida pela guarnição para um hospital, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do homem foi encontrado com marcas de tiros ao lado de uma motocicleta. As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. O veículo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado.