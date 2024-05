Homem é morto a tiros em praça no centro de Lauro de Freitas

O crime aconteceu no final da tarde de terça-feira (28). A vítima foi identificada como Luiz Michel da Silva Castro

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na Praça Martiniano Maia, no centro da cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu no final da tarde de terça-feira (28). A vítima foi identificada como Luiz Michel da Silva Castro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 52ª Companhia Independente da PM foram acionados em razão de um homem baleado na localidade do centro da cidade. Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato e já encontraram a vítima sem vida.