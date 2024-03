CRIME

Homem é morto a tiros na Região Metropolitana de Salvador

o caso foi registrado na cidade de São Sebastião do Passé

A 37ª Delegacia Territorial (DT/ São Sebastião do Passé) investiga a morte de Cláudio Santos Carneiro, 48 anos, vítima de disparos por arma de fogo, na noite de terça-feira (13).

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.