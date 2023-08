Homem é morto a tiros no final de linha do IAPI; é a segunda morte em menos de 24h

Um homem ainda não identificado foi morto com seis tiros no bairro do IAPI, na manhã desta quarta-feira (30). O crime aconteceu na localidade de Nova Divinéia, no final de linha do bairro.



O homem estava próximo a barracas em uma feira quando foi atingido pelos disparos. "O cara estava parado ali em frente a barraca do coco. Não vi se ele estava só parado ou consumindo, mas chegaram dois caras a pé e atiraram nele que caiu ali mesmo. Depois, saíram andando daqui como se nada tivesse acontecido. Foi por volta das 9h30 isso", relata um comerciante.