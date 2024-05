VIOLÊNCIA

Homem é morto e outro fica ferido vítimas de disparos de arma de fogo no Lobato

Um homem morreu e outro ficou ferido vítimas de disparos de arma de fogo no bairro do Lobato, na tarde desta quarta-feira (1º). Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 14ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a ocorrência na Rua Senhor do Bonfim, bairro do Lobato.