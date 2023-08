Homem é morto em confronto com a PM no Arenoso

Um homem morreu em confronto com a polícia, no bairro do Arenoso. Segundo informações da Polícia Militar, militares da 23ª CIPM realizavam o patrulhamento de rotina quando aconteceu a ação, por volta de 12h de quarta-feira (2).



Os policiais avisataram um grupo criminoso armado na rua Direta do Arenoso. Houve uma troca de tiros.



Após o tiroteio, os suspeitos fugiram, mas um deles foi encontrado baleado pelos policiais. Ele foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.