TIROTEIO

Homem é encontrado morto e com marcas de tiros no rosto

Vítima foi encontrada amarrada e com disparos no rosto

Um homem morreu em um tiroteio na madrugada desta terça-feira (15), na Rua Amparo do Tororó, no Tororó. Segundo informações de moradores, os disparos também atingiram veículos e portões onde a troca de tiros aconteceu.>

"Isso nunca aconteceu aqui por perto, sempre acontece mais para baixo, mas dessa vez foi próximo porque o barulho do tiro estava muito alto e as pessoas estavam correndo aqui na rua", descreveu um morador da região, que não quis se identificar.>

Ele também disse que pela manhã ficou com receio de passar perto de onde o tiroteio aconteceu. "Acordei com medo ainda de sair na rua, tomei muito mais cuidado do que eu já tomo e peguei outro caminho para não passar por perto onde a gente ouviu os tiros", disse.>

Em nota, a Polícia Militar afirma que chegou à ocorrência depois da ação e encontrou o indivíduo morto “caído ao solo com as mãos amarradas e com perfurações no rosto”. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez os procedimentos legais e a Polícia Civil investiga o caso.>