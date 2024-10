SALVADOR

Homem é morto pela polícia na Baixinha de Santo Antônio; localidade está sem ônibus

Populares protestaram contra a morte do rapaz durante a tarde desta segunda (14)

Um homem foi morto por policiais da Delegacia Especial de Repressão a Roubos em Coletivo (DERRC), na localidade conhecida como Baixinha de Santo Antônio, no bairro do Retiro, em Salvador. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (14). Em nota, a Polícia Civil afirmou que o homem era suspeito de roubar um ônibus na região. Os veículos da linha 1118 - Term. Acesso Norte x São Gonçalo não estão entrando no bairro.