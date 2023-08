Homem é preso após atropelar gari em Mussurunga

Um homem atropelou um gari, no bairro de Mussurunga, no fim de semana. Ele foi conduzido por policiais militares à Central de Flagrantes depois de atingir um caminhão de lixo, e atropelar o trabalhador da limpeza.



O homem de 51 anos se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.



O gari foi socorrido para um hospital.