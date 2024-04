CRIME ORGANIZADO

Homem é preso após fazer sinal de facção em frente à sede da PM no Lobato

No mesmo dia, a coluna In Segurança divulgou que o CV ameaçou explodir a 14ª CIPM

O acusado, que não teve o nome identificado, foi abordado e conduzido para 29ª Delegacia para registro de ocorrência. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (1), no mesmo dia em que a coluna (In) Segurança, do CORREIO, divulgou que traficantes do Comando Vermelho (CV) ameaçavam explodir a 14ª CIPM.

Moradores contaram à coluna que os criminosos prometem ainda retomar o "Fundão do Lobato", controlado pelo Bonde do Maluco (BDM) atualmente. Nos últimos meses, os embates dessas facções colocaram a população no fogo cruzado, como foi o caso de uma mulher, que foi baleada de raspão quando voltava da igreja no dia 24. Desde o início do ano, cinco pessoas foram mortas no bairro.