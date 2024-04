BAHIA

Comando Vermelho ameaça explodir a companhia da Polícia Militar do Lobato

Mergulhado numa onda de violência, o Lobato vive mais uma tensão: traficantes da localidade das "Pedreiras" e os do "Gueto", ramificações do CV, ameaçam explodir a 16ª CIPM, que atua no bairro. Apavorados, os moradores disseram à coluna que o motivo seriam as ações da PM. É sabido que o CV é uma das facções mais violentas do país e, ao chegar à Bahia, em 2020, mexeu com o cenário do tráfico, atacando os oponentes e a própria polícia com fuzis e granadas. Os criminosos prometem ainda lutar para retomar o "Fundão do Lobato", controlado pelo Bonde do Maluco atualmente. Nos últimos meses, os embates dessas facções colocaram a população no fogo cruzado, como foi o caso de uma mulher, que foi baleada de raspão quando voltava da igreja no dia 24. Desde o início do ano, cinco pessoas foram mortas no bairro. A coluna pediu um posicionamento à PM, mas até agora nada. Enquanto isso, o tráfico não tem limites e faz o que quer.