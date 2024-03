VIOLÊNCIA

Adolescente morto em Vila Canária foi sequestrado enquanto estava com a namorada

Ele teria sido morto por ser morador de área dominada por facção rival

Publicado em 26 de março de 2024 às 22:07

Anderson Nascimento dos Santos Crédito: Reprodução

O adolescente morto a tiros no bairro de Vila Canária, estava na casa da namorada quando foi sequestrado por traficantes da região. Identificado como Anderson Nascimento dos Santos, 17 anos, ele tinha saído de casa no último domingo (24) para a casa da namorada. Ele foi enterrado na manhã desta terça-feira (26) no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Em entrevista à TV Bahia, familiares afirmaram que Anderson foi morto por estar em uma área dominada por uma facção rival a do local onde morava. Ele era morador de Pau da Lima e foi retirado do imóvel por três homens armados. O corpo foi encontrado na localidade conhecida como “Baixa da Gia” na última segunda-feira (25), com marcas de tiros e sinais de tortura.