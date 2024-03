SALVADOR

Adolescente é morto a tiros em Vila Canária

Ao chegarem no local, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia.

A vítima não teve a sua identidade revelada. As guias periciais foram expedidas pela equipe do Silc e a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.