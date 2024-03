PRIMEIRO DA BAHIA

Com capacidade para 300 atendimentos/dia, Hospital Municipal Veterinário é inaugurado em Salvador

Segundo o prefeito Bruno Reis, o hospital terá capacidade de atender até 300 animais por dia. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, mediante a distribuição de 40 fichas, com prioridade para os casos de urgência. Após às 16h, as emergências seguem funcionando.

A estrutura conta com 50 leitos, três consultórios, Raio-X, Centro Cirúrgico, Internação, Fluidoterapia, Infectologia, Sala de Vacina, Sala de Curativo, Ultrassonografia, Farmácia e Laboratório de Análises Clínicas. Por estar próximo ao estádio do Barradão, em dias de jogos, os equipamentos vão funcionar de modo que o atendimento dos animais não seja prejudicado.

Ainda de acordo com o prefeito de Salvador, é fundamental que essa ideia do atendimento público para os Pets seja replicada no estado. "Desejo que este hospital sirva de exemplo para que outros possam ser instalados na Bahia. A gente sabe que muitos animais sofrem no interior por falta de atendimento", concluiu.