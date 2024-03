CRIME

Suspeitos da morte de advogado são presos em Inhambupe

Crime aconteceu na manhã de sábado (23)

Publicado em 25 de março de 2024 às 09:08

Servidor público encontrado morto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens suspeitos do homicídio do advogado e servidor público da Prefeitura de Inhambupe Thiago Rocha Santana foram presos e uma arma de fogo foi apreendida por policiais militares do 4º BPM, no início da tarde de domingo (24), em Inhambupe.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que um dos autores do crime estaria na localidade conhecida como Povoado do Saguim. Ao chegarem, os policiais localizaram e detiveram o suspeito, que indicou onde estaria a arma utilizada na ação, um revólver calibre 38 com numeração raspada.

Um segundo suspeito foi encontrado na Rua Tenório Batista e detido. Ambos os indivíduos, além da arma apreendida, foram encaminhados para a delegacia de Alagoinhas, onde a ocorrência foi registrada. Thiago foi encontrado morto, na manhã de sábado (23), às margens da BR-110, com marcas de tiro.

Em nota, a Prefeitura de Inhambupe lamentou o ocorrido. "Foi com muita tristeza que a Prefeitura Municipal de Inhambupe recebeu a notícia do falecimento de Thiago Rocha Santana, advogado e ex-servidor do município. Profissional competente, Thiago cumpriu com excelência a função pública".