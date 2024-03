INHAMBUPE

Servidor público é encontrado morto em estrada na Bahia

Thiago era advogado e servidor da Prefeitura Municipal de Inhambupe. Em nota, a entidade lamentou o ocorrido. "Foi com muita tristeza que a Prefeitura Municipal de Inhambupe recebeu a notícia do falecimento de Thiago Rocha Santana, advogado e ex-servidor do município. Profissional competente, Thiago cumpriu com excelência a função pública".