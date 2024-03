SEGURANÇA PÚBLICA

Páscoa: 108 presos são liberados do Conjunto Penal de Lauro de Freitas para 'saidinha temporária'

Durante as 'saidinhas' os presidiários podem visitar a família e amigos como parte do processo de ressocialização

O que são as saídas temporárias?

Até cinco vezes em um mesmo ano, os detentos que cumprem pena em regime semiaberto têm o direito a saída do presídio ao qual estão alocados. Durante as “saidinhas temporárias” os presidiários podem visitar a família e amigos como parte do processo de ressocialização.