LEI MARIA DA PENHA

Homem é preso após invadir delegacia para ameaçar companheira em fuga

A vítima se escondeu na cozinha da unidade especializada para do suspeito, que resistiu à ordem de prisão e se exaltou com os policiais

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante por policiais civis, suspeito de ameaça e resistência no interior da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro, no sul do estado, na manhã desta terça-feira (16). Ele foi detido quando entrou nas instalações da unidade policial procurando a sua companheira que estava escondida no local.