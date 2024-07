CRIME

Suspeitos são presos 24 horas após participar da morte de homem em bar

Duas pessoas envolvidas no homicídio de Fabiano de Jesus Souza, de 39 anos, foram presas em flagrante nesta terça-feira (16), cerca de 24 horas após o cometerem o crime, ocorrido na manhã de segunda-feira (15), em um bar no bairro Vila Galvão, em Casa Nova, na região do Vale São-Franciscano da Bahia.

Após o registro do fato, policiais da Delegacia Territorial de Casa Nova iniciaram as investigações e identificaram alterações no local do homicídio. O proprietário do bar foi preso por fraude processual via modificação do local do crime a ser periciado.