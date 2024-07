BRINCOS E ALIANÇA

Homem é preso após invadir shopping em Salvador e furtar mais de R$ 1 mil em joalheria

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante neste domingo (7) após furtar joias em uma loja no Shopping Paralela, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o suspeito passou a noite escondido e, pela manhã, rompeu o gesso do teto de uma joalheria, para furtar os itens.

Com ele, foram encontrados R$ 1,1 mil, além de três pares de brinco e uma aliança. O homem foi apresentado por policiais militares depois de ter sido localizado por seguranças do estabelecimento, na Av. Luís Viana Filho.

Em nota, a assessoria do Paralela informou que a equipe de segurança "agiu rapidamente, impedindo a ação" e o caso não reflete o dia a dia do shopping. A gestão ressaltou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.