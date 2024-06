BAHIA

Dupla suspeita de furto de gado é presa em Porto Seguro

Dois homens suspeitos de furto de gado foram presos em flagrante na sexta-feira (28), em Porto Seguro, por policiais civis. A dupla foi localizada no assentamento Santa Maria, onde os investigadores apreenderam um freezer com cerca de 300 quilos de carne bovina, um rifle calibre 22, 34 munições intactas do mesmo calibre, uma serra elétrica, um facão e um carro com restrição de furto e roubo.