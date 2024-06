CRIME

PM detém homens por receptação e adulteração de veículo roubado e tráfico em Salvador

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) Apolo detiveram dois homens suspeitos de receptação, adulteração de carro roubado e tráfico de drogas na Av. Santos Dumont, próximo ao aeroporto.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades do aeroporto quando avistaram um veículo em velocidade e atitude suspeitas. O carro foi interceptado e a abordagem realizada. Foram encontrados, na posse dos dois ocupantes do automóvel, oito tabletes de maconha, dois sacos contendo a mesma substância e aproximadamente 300g de droga sintética.

Após conferir a documentação do veículo, foi constatado que a placa divergia do original, se tratando de um carro com restrição de roubo. Os homens e todo material apreendido foram encaminhados à DRFRV, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.