Homem é preso após jogar ácido em mulher no bairro de São Caetano

Um homem foi preso em flagrante depois de jogar ácido em uma mulher na tarde da sexta-feira (11), no bairro de São Caetano, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele agiu a mando do ex-companheiro da vítima.



A mulher foi atacada a caminho do trabalho por um homem que se aproximou de moto e atirou o ácido no rosto e no corpo dela. Ela foi socorrida ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há detalhes sobre o estado de saúde.



Depois da agressão, o homem foi imobilizado por testemunhas que estavam no local. A Polícia Militar evitou o linchamento do agressor.