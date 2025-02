VIOLÊNCIA

Homem é preso após matar pai e ferir mãe com chave de fenda na Vila Laura

Na hora do crime, vizinhos escutaram gritos do apartamento da família

Wendel de Novais

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 07:41

Crime aconteceu em prédio na Vila Laura Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um homem foi preso em flagrante no bairro da Vila Laura, em Salvador, após matar o próprio pai e ferir a mãe com uma chave de fenda na noite de terça-feira (25). O suspeito, que tem 25 anos, teria entrado em uma discussão com os pais e acabou os atacando com a ferramenta. >

O caso foi registrado na Rua Armando Tavares, na localidade que é conhecida como Xurupita. Na hora do crime, vizinhos teriam escutado gritos do apartamento da família, que fica no Edifício Lídia. Ao se aproximarem do local, confirmaram que o jovem teria matado o pai e que a mãe estava ferida.>

No local, vizinhos ouvidos pela reportagem confirmaram a situação. “Foi por volta das 21h30 que ouvimos uns gritos. Quando percebemos, era o pai gritando pela janela por socorro. Na hora, ele já estava ferido e a população quis entrar, mas não teve como abrir o portão”, relata uma vizinha, sem se identificar.>

Ainda de acordo com moradores, o caso gerou revolta e pessoas queriam linchar o suspeito. No entanto, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e o Samu foram acionados. Ao chegarem no local, os militares, entretanto, encontraram o pai do suspeito já sem vida e a mãe ferida. Segundo a PM informou em nota, o suspeito "estaria em transtorno psicológico". >