EUNÁPOLIS

Homem é preso após pedir para fazer 'test drive' e fugir com moto na Bahia

Vítima tentava vender o veículo por meio de aplicativo de compras

Um mecânico foi preso suspeito de furto e corrupção de menores na cidade de Eunápolis, no Sul da Bahia. Ele foi localizado após pedir para fazer um 'test drive' e fugir com a moto de um homem que tentava vender o veículo por meio da internet. Ele foi preso na última segunda-feira (24). >

O suspeito, identificado como Pietro Antônio Alves Almeida, de 25 anos, entrou em contato com a vítima por meio de um aplicativo de compra e venda. Eles marcaram um encontro para que Pietro avaliasse o veículo anunciado. "No ponto de encontro, marcado na rodoviária da cidade, o suposto comprador pediu para testar o veículo e, ao assumir a direção, fugiu em alta velocidade", informou a nota oficial da Polícia Civil.>

O dono da moto prestou queixa na 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. Uma equipe da unidade foi enviada para fazer buscas pelo suspeito e pelo veículo. Ele foi encontrado em casa, desmontando a motocicleta com a ajuda de um adolescente. Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia, Pietro trabalha como mecânico de motocicletas e já foi condenado a um ano de reclusão pelo crime de estelionato, em março deste ano, e responde em liberdade, pois "o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e porque a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos".>