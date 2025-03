CRIME

Casal é feito refém e quatro suspeitos são presos em ação de sequestro

Policiais foram alertados por uma das vítimas no local

Wendel de Novais

26 de março de 2025

Polícia Militar Crédito: Divulgação / Ascom PM

Um casal foi libertado de uma ação de sequestro na cidade de Ponto Novo, no norte da Bahia, nesta terça-feira (25). No caso, além da libertação dos reféns, quatro suspeitos foram presos e drogas e munições foram apreendidas. O caso foi registrado no 6º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (BPM). >

De acordo com a PM, os policiais foram alertados para o crime pela própria vítima. “Uma mulher, com ferimentos pelo corpo, se aproximou informando que estava sendo mantida em cárcere privado, juntamente com o companheiro, em uma casa na Rua Cansanção. A guarnição foi até o endereço, onde interceptaram dois dos suspeitos, que tentavam fugir do local em uma motocicleta”, explicou a PM. >

Ainda de acordo com a corporação, os dois estavam com drogas e munições. No cativeiro onde a segunda vítima foi resgatada, havia mais drogas e armas branca. Na sequência das buscas no local, os militares encontraram mais dois suspeitos. >