Homem é preso após praticar vandalismo próximo à estátua de Mãe Stella

Câmeras flagraram ato de vandalismo. Crédito: Reprodução

Um homem foi preso após ser flagrado por câmeras praticando vandalismo em uma placa onde está instalada a estátua em homenagem a Mãe Stella de Oxóssi. O ato aconteceu na tarde de quinta-feira (17) e foi registrado por câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal.



O monumento, foi reetrengue pelo prefeito Bruno Reis no último dia 10, após ser restaurado. A estátua da líder religiosa havia sido incendiada. Com a reinauguração, o local passou a contar com câmeras de monitoramento, fiscalizadas pela GCM.

Após detecção do ato, equipes foram deslocadas e desde ontem realizavam patrulhamento em busca do suspeito. Ele foi localizado na manhã desta sexta-feira (18) e encaminhado para a Central de Flagrantes, para registro do fato.