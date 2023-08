Homem é preso após roubar 10 metros de fios elétricos no Cabula

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (30), suspeito de roubar cabos elétricos na Avenida Silveira Martins, no Cabula.



Ele foi levado à Central de Flagrantes por uma equipe da Guarda Civil Municipal, que o encontrou roubando fios de telefonia. O suspeito foi conduzido com mais de 10 metros de fios e duas facas de serra, e autuado por furto qualificado.



A ação da Guarda Civil contou com o apoio de prepostos da Secretaria Municipal de Ordem Pública e equipes dos Grupamentos de Operações Especiais (GOE), Rondas da Capital (Rondac) e Especial de Motociclistas (GEM).