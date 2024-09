TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com quase 20 kg de maconha em bagagens em Feira de Santana

A droga estava escondida em uma mochila e uma mala, transportadas em um ônibus que fazia a linha São Paulo - SP x Garanhuns - PE. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contou com o auxílio do cão farejador K9 Umbro, que indicou a presença de entorpecentes nas bagagens.

Durante a inspeção no compartimento inferior do ônibus, o cão da PRF sinalizou uma mochila azul e uma mala cinza. Ao abrir os volumes, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha na mochila, totalizando 7,15 kg, e outros 18 tabletes na mala, somando 12,65 kg. No total foram apreendidos 19,80 kg da droga.