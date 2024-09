SALVADOR

Homem é preso após furtar ônibus e bater em três carros em Águas Claras

Um homem, de 53 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (11), no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, ele é suspeito de furtar e causar danos a um ônibus.

De acordo com o registro, a Polícia Militar foi acionada após o ônibus ter sido furtado no bairro de Pirajá. As equipes da PM iniciaram a busca pelo suspeito, localizado posteriormente no bairro de Águas Claras.