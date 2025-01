SEGURANÇA

Homem é preso com submetralhadora do Comando Vermelho no interior da Bahia

Arma estava enterrada na residência

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 16:51

Foram encontradas a arma e porções de drogas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem foi preso na cidade de Jaguaquara, no Sudoeste baiano. De acordo com informações da Polícia Civil, ele estava em posse de uma submetralhadora e porções de drogas do grupo criminoso Comando Vermelho (CV). O suspeito, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso na tarde desta segunda-feira (21), no bairro São João Batista.

Interrogado, o homem afirmou que a arma e a droga estavam escondidas em um imóvel localizado no bairro Nova Jaguaquara, a mando de um detento do Conjunto Penal de Jequié, integrante da facção Comando Vermelho (Tudo 2).