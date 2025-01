CRIME EM SALVADOR

PM suspeito de envolvimento em mortes de funcionários de ferro-velho é solto

Corpos de vítimas seguem desaparecidos e mandante está foragido

O cabo da Polícia Militar Josué Xavier, suspeito de participação na morte de dois funcionários de um ferro-velho em Salvador, foi solto da cadeia após o final do prazo da prisão temporária. Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz desapareceram após sair para trabalhar e os corpos jamais foram encontrados, mas segundo a polícia eles foram assassinados.

A informação sobre a soltura do suspeito foi divulgada pela TV Bahia. A Polícia Civil chegou a fazer um pedido para manutenção da prisão, mas a solicitação não chegou a ser analisada pela Justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) informou que o caso está sob segredo de Justiça e por isso não é possível comentar o andamento do processo.

O PM voltou a fazer parte do quadro da Polícia Militar. A corporação informou que o policial, que é lotado na 19ª Companhia Independente (CIPM/Paripe), vai ficar no setor administrativo.

Outro suspeito pelo crime, o gerente do ferro-velho, Wellington Barbosa, o Cabecinha, também chegou a ser preso, mas ele foi liberado para prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica por conta de um quadro de saúde. Ele apresentou documentos mostrando que sofre de hanseníase.

A Polícia Civil não detalhou até o momento qual teria sido o papel dos dois suspeitos no crime. O dono do ferro-velho, Marcelo Bastista da Silva, é apontado como mandante dos assassinatos. Ele segue foragido.

Paulo e Matusalém foram vistos pela última vez no último dia 4 de novembro quando saíram das suas casas para trabalhar no ferro-velho, localizado no bairro de Pirajá.