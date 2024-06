Homem é preso em flagrante após tentar matar a companheira na Bahia

Segundo a Polícia Civil, o homem já responde pela morte da cunhada, que aconteceu em dezembro. Agora, ele tentou asssassinar a companheira com golpes de faca. Ela está hospitalizada.

Ele foi encontrado em uma estrada vicinal. O suspeito realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a prisão preventiva do autor.