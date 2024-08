VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso por ameaçar ex-companheira de morte na Bahia

Um homem foi preso preventivamente depois de ter ameaçado de morte sua ex-companheira, nesta sexta-feira (16), na Vila Betinho, em Lajedão. De acordo com a Polícia Civil, ele descumpriu uma Medida Protetiva de Urgência. O mandado foi cumprido por uma equipe da delegacia do município, com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação.

Ainda segundo a polícia, o suspeito vinha fazendo ameaças à mulher desde o final do relacionamento, no primeiro semestre deste ano. Ele dizia que a mataria caso ela não rompesse com o atual companheiro. Além disso, usava a filha do casal para reforçar as ameaças.